Після закінчення війни з Росією західні країни допоможуть Україні відбудуватися заново – робота над новим «планом Маршалла» вже почалася.

Про це у своєму недавньому заява розповів президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив президент, Захід готовий створити для України новий "план Маршалла", покликаний відновити інфраструктуру країни після руйнувань, заподіяних Росією.

"Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський прем'єр. Людина слова, щирий друг України", - заявив Зеленський.

У своєму зверненні він додав, що Україна продемонструвала справжній героїзм, тому західні країни розуміють, що у неї обов'язково буде післявоєнне майбутнє. А ось перспективи Росії, яка атакувала нашу країну, зараз виглядають зовсім не райдужними. За словами Зеленського, зараз світ просто не вірить у майбутнє Росії.

Варто відзначити, що у своїй заяві прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що західні країни хочуть оперативно розробити план з відновлення України після війни з Росією.

"Було досягнуто угоди про необхідність показати народу України зараз, що щоб не сталося, коли вільна, суверенна, незалежна Україна буде відновлена і захищена, ми будемо мати "план Маршалла" для відновлення України", - заявив британський прем'єр.

Зазначимо, що план Маршалла – програма допомоги Європі після Другої світової війни, запропонована держсекретарем США Джорджем Маршаллом.

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