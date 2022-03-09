Сьогодні, 9 березня, під час чергової евакуації людей з території бойових дій, окупанти відкрили стрілянину в бік правоохоронців і мирного населення.

Росія знову намагається зірвати процес евакуації мирного населення. Під час вивезення людей з Демидова Київської області ворог відкрив вогонь. Про це повідомили в прес-службі поліції Київщини.

В результаті атаки ворога загинув поліцейський, а ще дві людини були поранені. Зокрема, виконуючи свій обов'язок смертельне поранення отримав старший сержант Олексій Пономаренко.

Як повідомив глава поліції Київщини Андрій Небітов, загинув старший сержант Олексій Пономаренко.

"Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим - своїм життям. Пишаємося мужністю і самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів нас не зупинить. Ми продовжимо служити і захищати, захищати свою Батьківщину і рятувати людей", – зазначив Небітов.

Честь і хвала, Олексію! Герої не вмирають!

Нагадаємо, п'яні російські солдати розграбували магазин і відкрили вогонь по українцях.

Як повідомляла Politeka, людей евакуюють з "гарячих точок" Київської області.

Також Politeka писала, з яких міст України проводиться термінова евакуація.