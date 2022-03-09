Российские фашисты снова нанесли авиаудар по гражданским объектам в Мариуполе

О том, что "российская орда", используя самолеты, в эту среду, 9-го марта, целенаправленно разбомбила детскую больницу в Мариуполе, в своем Telegram-канале пишет Мариупольский городской совет , добавив к сообщению исчерпывающее видео.

На данный момент российские оккупационные войска, даже не задумываясь, попросту сбросили груз бомб на детскую больницу, вызвав колоссальные разрушения. Корпус этого медучреждения, где еще на днях лечились дети, фактически полностью уничтожен. Данные, касающиеся пострадавших детей, пока еще уточняются.

Остается только присоединится к этому призыву: "Никогда не забудем! Никогда не простим эти отбросы!".

Отметим, что за почти 2 недели войны, в Мариуполе, вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов, погибли 1,170 тысячи мирных жителей.

Также, оккупанты наносили артиллерийский удар по роддому в Мариуполе - здания больше не существует, и очень много раненых и убитых женщин

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разведка назвала имена летчиков России, которые готовятся бомбить Украину.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты захватили спасательное судно с украинцами.

А до этого наш портал сообщали о том, что российская агрессия унесла жизнь 61 ребенка.