Пока небо не закрыто от самолетов и ракет России, в Украине продолжат гибнуть мирные люди.

С момента, когда Россия вторглась в нашу страну, от рук оккупантов погибло более 60 детей

О том, что с 24-го февраля, когда российские оккупанты внезапно напали на Украину, погиб 61 ребенок, а еще 100 - получили различные ранения, на своей официальной странице в соцсети Facebook, пишет уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, Людмила Денисова .

Помимо этого, все еще неизвестна судьба 55 детей, которые пребывают в доме ребенка в городе Ворзель на Киевщине.

Также, впервые за несколько десятков лет, и впервые, похоже, со времен вторжения нацистов в прошлом столетии, в Мариуполе, от обезвоживания погибла 6-летняя девочка. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов дома, разрушенного обстрелами.

Кроме того, во вторник, 8-го марта, в Малине Житомирской области, по ул. Вокзальной, вследствие авиаударов, были разрушены 7 частных 1-этажных жилых домов, погибли 5 человек - из них двое детей 2021-го года рождения.

Все эти трагические смерти, и не только детей, вызваны тем, что небо над Украиной так и не закрыто, подводит итог Людмила Денисова.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, на какие крайние меры идут российские пропагандисты.

Также ранее мы информировали о том, что силы противника Украины оказались в беспомощном состоянии, и начали сдаваться.

А до этого наш портал сообщали о том, что разведка перечислила имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.