Каждый украинец должен знать их имена! Надеемся, ни одно преступление не останется безнаказанным!

Украинская разведка обнародовала список российских летчиков, которые планируют наносить ракетно-бомбовые удары по украинским городам из территории Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

По данным разведки, к военным действиям на территории Украины РФ планирует привлечь летчиков 22 гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, 121, 184 и 182 тяжелых бомбардировочных авиационных полков.

Среди командного состава – генерал-майор Олег Владимирович Пчела, полковники Олег Скитский, Александр Симоненко, Дмитрий Егоров.

Полный список можно просмотреть на сайте ГУР. Вы сполна ощутите гнев украинского народа. Надеемся, что это будет последний их полет. Боже, храни Украину!

Напомним, российские солдаты сдались в плен украинским фермерам.

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