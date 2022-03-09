Еще ряд мировых компаний и брендов заявили, что прекращают свою работу и перестают сотрудничать с Российской Федерацией.

Как пишет Politeka.net, со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО, еще ряд мировых компаний и известных брендов заявили, что прекращают работу в России и предоставление услуг российским пользователям.

Starbucks закрывает кофейни.

McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов. Без работы может остаться более 60.000 сотрудников.

KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. В результате закрытия KFC в России без работы могут остаться более 40.000 сотрудников.

Netflix разослал российским пользователям письма аннуляции подписок.

Журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.

L'Oreal закрывает магазины.

Lamborghini останавливает деятельность.

Ferrari отказывается производить машины для РФ.

Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

"Страны мира и международные организации ввели уже 5 800 различных видов ограничений против РФ. Таким образом, Россия стала страной №1 в мире, против которой введено больше санкций", - говорится в сообщении ЦПД при СНБО.

Напомним, Ефросинина иронично посмеялась над оккупантами с новой песней: "Ждали, что мы их встретим".

Как сообщала Politeka, Пономарев подбодрил украинцев, насмешив видео с попугаем: "Сразу видно, что не...".

Также Politeka писала, что Оккупанты РФ скинули бомбы на детскую больницу в Мариуполе: первые кадры трагедии.