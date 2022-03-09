Как пишет Politeka.net, со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО, еще ряд мировых компаний и известных брендов заявили, что прекращают работу в России и предоставление услуг российским пользователям.
- Starbucks закрывает кофейни.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов. Без работы может остаться более 60.000 сотрудников.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. В результате закрытия KFC в России без работы могут остаться более 40.000 сотрудников.
- Netflix разослал российским пользователям письма аннуляции подписок.
- Журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для РФ.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
"Страны мира и международные организации ввели уже 5 800 различных видов ограничений против РФ. Таким образом, Россия стала страной №1 в мире, против которой введено больше санкций", - говорится в сообщении ЦПД при СНБО.
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