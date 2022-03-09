Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - популярный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. На новом видео в Инстаграм Пономарев решил подбодрить украинцев, показав попугая.
На кадрах шикарный попугай ара подлетел к флагштоку и поднял флаг Украины. Потом закадровый голос похвалил пернатого друга.
"Сразу видно, что не россиянин", - написал Пономарев.
Фанаты посмотрели ролик более 11 тысяч раз и написали комментарии:
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