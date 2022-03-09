Александр Пономарев подбодрил украинцев, показав забавное видео с попугаем у себя в блоге.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - популярный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. На новом видео в Инстаграм Пономарев решил подбодрить украинцев, показав попугая.

На кадрах шикарный попугай ара подлетел к флагштоку и поднял флаг Украины. Потом закадровый голос похвалил пернатого друга.

"Сразу видно, что не россиянин", - написал Пономарев.

Фанаты посмотрели ролик более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Какая прелесть", "Наш попугай", "Какая красота", "Тоже хочу такого героя кешу", "Настоящий украинец", "Даже перья в цветах флага!а крылья как гордо расправил!орел!".

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