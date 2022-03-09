Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина продолжает поддерживать украинцев в непростой период, ведь после нападения оккупантов 24-го февраля многие граждане лишились своих семей, детей и домов. Сейчас в некоторых городах ситуация очень сложная и каждый пытается как-то поддержать жителей.

В ироничной форме Ефросинина решила высмеять оккупантов, которые атакуют наши земли:

«Русские солдаты ждали, что мы их встретим с песнями!! У меня вот прям чудесная песенка есть для них!» - пишет Ефросинина.

В сети поддержали:

«Слава Украине❤️🇺🇦; Супер👏; актуально и пусть станет гимном для рашистов и их гребаной армии ☝️; Слава Украине 🙏🙏❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Слава Украине 🇺🇦; Слава нашим героям 🙏🏻🇺🇦; Гениально 🔥; Это реально крутая песня! 🇺🇦💙💛; Гимн русской армии😂; Срочно скажите мне аккорды😂; Потрясающий хит нашего времени!❤️🇺🇦; Кто придет с мечом от него сам и падет».

Также мы писали, по словам Столтенберга, союзники помогут Украине отстоять закрепленное уставом ООН право на собственную самооборону, поскольку Россия - агрессор, а Украина защищается.

Кроме того, в случае любого нападения на одну из стран, входящую в НАТО, либо на территорию НАТО, автоматически сработает ст. 5-й - пункт учредительного договора Североатлантического альянса, обусловливающий нападение на одного члена НАТО, как агрессию в отношении всех стран-членов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что разведка назвала имена летчиков России, которые готовятся бомбить Украину.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты захватили спасательное судно с украинцами.

А до этого наш портал сообщали о том, что российская агрессия унесла жизнь 61 ребенка.