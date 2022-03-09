Об этом сообщил в Фейсбук начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
На 14-й день войны с Россией люди продолжают сотнями выезжать из разных населенных пунктов Украины, оказавшихся под вражескими ударами.
9 марта полицейские Киевской области совместно с представителями Красного Креста, спасателями ГСЧС и сотрудниками органов местного самоуправления организовали эвакуацию людей из Ирпеня и Ворзеля, которые временно оккупированы российскими военными. Всего удалось вывезти более 3 тысяч человек, среди которых было несколько сотен детей, пожилых и тяжелобольных людей.
Как рассказал в своем посте Небитов, спасенные люди были напуганы и обессилены. Они рассказали о том, какой была их жизнь в условиях оккупации.
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«Обессиленные, напуганные, голодные, но главное – живые…Вышедшие из блокады люди делились ужасом оккупации - грабежи, расстрелы, запугивание и мародерство господствуют в захваченных россиянами городах», - написал Небитов.
Он также сообщил, что по независящим от украинской стороны причинам эвакуацию из Бучи, Гостомеля и Бородянки осуществить не удалось. Оккупанты не дали проехать автобусам с людьми.
Напомним, под Киевом российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей.
Как сообщала Politeka, глава Минобороны Резников строго предупредил украинцев.
Также Politeka писала, что людей эвакуируют из "горячих точек" Киевской области.