В Киевской области продолжается эвакуация мирного населения
О том, в какое время из населенных пунктов Гостомель, Бородянка, Буча и Ворзель, сегодня, 9-го марта, будут экстренно вывозить население на железнодорожный вокзал в Киеве, на своей странице в социальной сети Facebook, подробно проинформировала депутатка Ирпенского горсовета,
В частности, так называемый "зеленый коридор" начнет действовать с 9 часов утра для Бучи, Ворзеля, Бородянки и Гостомеля. Запланировано отправление пассажирскими поездами с вокзалов в Буче и Ворзеле, но только с 11 часов утра. Стоит учесть - в поезда будут запускать исключительно женщин и детей.
Пункты сбора:
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- для жителей Гостомеля и Балановки - напротив Бучанской исправительной колонии;
- для жителей Бучи - возле городского совета, по улице Энергетиков, 12;
- для жителей Бородянки - от церкви на пересечении улиц Православной и Центральной;
- для жителей Ворзеля - по улице Курортной, 25.
Также, согласовали эвакуацию граждан на собственных автотранспортных средствах, но только в составе колонны, которая также проследует на вокзал в Киеве.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие страны примут граждан Украины без заграничного паспорта.
Также ранее мы информировали о том, что Путин пришел в ярость после обстрела Винницы, когда узнал, какие ракеты были "потрачены".
А до этого наш портал сообщали о том, что в РФ начали отчислять студентов для наполнения армии.