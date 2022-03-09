В Киевской области продолжается эвакуация мирного населения

О том, в какое время из населенных пунктов Гостомель, Бородянка, Буча и Ворзель, сегодня, 9-го марта, будут экстренно вывозить население на железнодорожный вокзал в Киеве, на своей странице в социальной сети Facebook, подробно проинформировала депутатка Ирпенского горсовета, Михайлина Скорик-Шкаревская .

В частности, так называемый "зеленый коридор" начнет действовать с 9 часов утра для Бучи, Ворзеля, Бородянки и Гостомеля. Запланировано отправление пассажирскими поездами с вокзалов в Буче и Ворзеле, но только с 11 часов утра. Стоит учесть - в поезда будут запускать исключительно женщин и детей.

Пункты сбора:

для жителей Гостомеля и Балановки - напротив Бучанской исправительной колонии;

для жителей Бучи - возле городского совета, по улице Энергетиков, 12;

для жителей Бородянки - от церкви на пересечении улиц Православной и Центральной;

для жителей Ворзеля - по улице Курортной, 25.

Также, согласовали эвакуацию граждан на собственных автотранспортных средствах, но только в составе колонны, которая также проследует на вокзал в Киеве.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, какие страны примут граждан Украины без заграничного паспорта.

Также ранее мы информировали о том, что Путин пришел в ярость после обстрела Винницы, когда узнал, какие ракеты были "потрачены".

А до этого наш портал сообщали о том, что в РФ начали отчислять студентов для наполнения армии.