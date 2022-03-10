Оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06.00 10 марта сообщили на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"Начаты пятнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Продолжается круговая оборона города Мариуполя.

Вместе с тем продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.

На Северщине, украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях на города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения противника, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитных ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства.

Верим в Вооруженные силы и других украинских защитников!

Слава Украине!"

Напомним, российские оккупанты после значительных потерь готовят новую провокацию: предупреждение от Генштаба ВСУ.

Как сообщала Politeka, студентам-медикам разрешили работать в аптеках во время военного положения: каких специальностей касается

Также Politeka писала, что в Минобороны рассказали, как быстро помочь ВСУ: "Это значительно ослабит российские войска"