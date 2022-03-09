Як пише Politeka.net, під час війни багато працівників аптечних мереж виїхали в західні регіони країни, ще частина фармацевтів не працює, тому що не може дістатися до робочого місця.

Про це повідомляти у телеграм-каналі Верховної Ради.

«Це призвело до того, що більшість аптечних пунктів у містах, біля яких йдуть бойові дії, закриті. Для того щоб надати українцям доступ до медичних препаратів, потрібно негайно відновити роботу аптек», — пише голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Михайло Радуцький повідомив, МОЗ дозволив в умовах воєнного стану студентам медичних, фармацевтичних спеціальностей та педагогам медичних вузів працювати в аптеках. Вони можуть брати участь у наступних посадах: асистент фармацевта і помічник фармацевта. Така допомога під час війни дуже цінна для країни, зазначив Голова Комітету.

Ще аптечні мережі запрошують на роботу водіїв та працівників для роботи на складах лікарських засобів. В даний час МОЗ працює над створенням телефонної лінії, де HR-фахівці надаватимуть інформацію про вакансії для фармацевтів. В даний час контакти для працевлаштування доступні за посиланням: https://bit.ly/3MBXRXF.

«Також важливо, щоб фармацевти, які змінили місце проживання, виходили на роботу в аптечні установи, що працюють поблизу. В першу чергу це стосується тих, хто поїхав в західні регіони», - підкреслив Михайло Радуцький.

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