Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні оперативної інформації станом на 18: 00 9 березня.
Зокрема, повідомляється, що українські військові успішно проводять оборонну операцію в межах Південної, Східної та Північної операційних зон. На Сході вони стримують російських окупантів у Донецькому, Слобожанському та Таврійському районах.
На північному заході ЗСУ прикривають кордон з Білоруссю, а також проводить оборонну операцію в Поліському та Волинському операційних районах. Продовжує оборонятися місто Чернігів. Угруповання сил оборони Києва також утримує певні рубежі.
Відомо, що російські військові зазнали значних втрат в районі Бородянки і Макарова.
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У Маріуполі ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру міста. Сьогодні були нанесені ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста.
"Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується", - йдеться в повідомленні.
При цьому українців попередили про те, що підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні провокації, спрямовані на підрив довіри до представників місцевих українських органів влади.
Нагадаємо, Міноборони розповів, як швидко допомогти ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, українці після евакуації розповіли про життя в окупованих містах.
Також Politeka писала, що окупанти РФ скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі.