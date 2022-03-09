Як пише Politeka.net, Міністр оборони України Резніков Олексій розповів українцям про те, як швидко і важливо допомогти українським бійцям. Подробиці разом з фото були представлені на сторінці ЗСУ у Фейсбуці.

"Шановні українці! Тисячі наших громадян вже чинять опір на тимчасово зайнятих окупантами територіях. Ваш внесок-величезний! Постачання російських окупаційних військ паливом, боєприпасами вже істотно ускладнене. Знищено багато техніки. Ви допомогли зберегти багато життя.

Наступна пріоритетна мета-російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РеР). Зараз на війні багато що залежить від сучасних технологій. Слід знищити російські системи РЕБ і РеР. Це значно послабить російські війська і забезпечить перевагу наших воїнів.

Ще раз підкреслюю-танки і бронетехніку зустріне наша армія. Завдання для всіх громадян, хто може-знищувати колони забезпечення і системи РЕБ/РеР. Окупанти стануть безпорадними. Ми їх швидше виженемо!» ,- зазначає Резніков.

Зазначимо, на 14-й день війни з Росією люди продовжують сотнями виїжджати з різних населених пунктів України, які опинилися під ворожими ударами.

9 березня поліцейські Київської області спільно з представниками Червоного Хреста, рятувальниками ДСНС та співробітниками органів місцевого самоврядування організували евакуацію людей з Ірпеня та Ворзеля, які тимчасово окуповані російськими військовими. Всього вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб, серед яких було кілька сотень дітей, літніх і тяжкохворих людей.

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