Российские солдаты просят у местных жителей еду и гражданскую одежду, потому что хотят сбежать. Обещают даже заплатить. Такое наблюдали жители в селе Зеленовка Херсонской области.

Соответствующим видео в своем Telegram поделился одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук. Он призвал российских матерей не пускать своих детей на войну.

Напомним, названы "адские" цифры потерь врага в Украине.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

Также Politeka писала, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.