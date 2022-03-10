Российские солдаты просят у местных жителей еду и гражданскую одежду, потому что хотят сбежать. Обещают даже заплатить. Такое наблюдали жители в селе Зеленовка Херсонской области.
Соответствующим видео в своем Telegram поделился одесский журналист, участник боевых действий российско-украинской войны Сергей Братчук. Он призвал российских матерей не пускать своих детей на войну.
Напомним, названы "адские" цифры потерь врага в Украине.
Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.
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Также Politeka писала, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.