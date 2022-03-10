Советский и российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич попытался продемонстрировать судьбу солдат из РФ, ведущих захватнические военные действия в Украине.
Иллюстрация музыканта появилась на личной странице артиста в Facebook.
На минималистической картинке без подписи изображен зыбкий мост над пропастью. С нее колонной падают солдаты. Человечки на изображении шагают в унисон под флагом шагают в пропасть, выполняя, вероятно, задачи политиков, дающих им приказы под эгидой патриотизма, на что указывает флаг в руках.
Музыкант ограничил доступ к комментариям, потому под снимком можно увидеть лишь один из них: "Восхищаюсь, без всякой лести. Тонко всё подмечено. Особенно ножки со скрепами".
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Напомним, Макаревич предупредил россиян о расплате за вторжение.
Как сообщала Politeka, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины.
Также Politeka писала, что Макаревич смело высмеял Путина из-за Украины.