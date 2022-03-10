Российский музыкант и художник Андрей Макаревич никак не подписал рисунок, но все и так понятно без слов.

Советский и российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич попытался продемонстрировать судьбу солдат из РФ, ведущих захватнические военные действия в Украине.

Иллюстрация музыканта появилась на личной странице артиста в Facebook.

На минималистической картинке без подписи изображен зыбкий мост над пропастью. С нее колонной падают солдаты. Человечки на изображении шагают в унисон под флагом шагают в пропасть, выполняя, вероятно, задачи политиков, дающих им приказы под эгидой патриотизма, на что указывает флаг в руках.

Музыкант ограничил доступ к комментариям, потому под снимком можно увидеть лишь один из них: "Восхищаюсь, без всякой лести. Тонко всё подмечено. Особенно ножки со скрепами".

Напомним, Макаревич предупредил россиян о расплате за вторжение.

Как сообщала Politeka, Макаревич эмоционально обратился к россиянам из-за Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич смело высмеял Путина из-за Украины.