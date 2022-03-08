Російський рок-музикант, лідер і єдиний беззмінний учасник групи "Машина времени" Андрій Макаревич висміяв Володимира Путіна за стратегічний прорахунок у війні з Україною. Пост Макаревич опублікував у Facebook.
Президент країни-агресора планував захопити Київ і всю країну за одну-дві доби, але реальність виявилася зовсім іншою.
"Щоб так обіср*тися в розрахунках, треба взагалі не бачити реальної картини того, що відбувається. А якщо ти її не бачиш - як ти взагалі правиш?"- поставив риторичне питання Макаревич.
Нагадаємо, Макаревич попередив росіян про розплату за вторгнення.
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Як повідомляла Politeka, Макаревич емоційно звернувся до росіян через Україну.
Також Politeka писала, що молода дружина Макаревича поскаржилася на закиди чоловіка через ненависть до РФ.