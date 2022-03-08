Відомий російський музикант Андрій Макаревич завжди критикує Кремль за війну проти українського народу.

Російський рок-музикант, лідер і єдиний беззмінний учасник групи "Машина времени" Андрій Макаревич висміяв Володимира Путіна за стратегічний прорахунок у війні з Україною. Пост Макаревич опублікував у Facebook.

Президент країни-агресора планував захопити Київ і всю країну за одну-дві доби, але реальність виявилася зовсім іншою.

"Щоб так обіср*тися в розрахунках, треба взагалі не бачити реальної картини того, що відбувається. А якщо ти її не бачиш - як ти взагалі правиш?"- поставив риторичне питання Макаревич.

Нагадаємо, Макаревич попередив росіян про розплату за вторгнення.

Як повідомляла Politeka, Макаревич емоційно звернувся до росіян через Україну.

Також Politeka писала, що молода дружина Макаревича поскаржилася на закиди чоловіка через ненависть до РФ.