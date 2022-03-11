В приложении "Дия" запускают временный документ на период войны - еДокумент. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

еДокумент будет содержать паспортные данные и РНОКПП. Документ автоматически будет доступен всем пользователям действия. Нужно только обновить приложение.

"С начала полномасштабного вторжения со стороны РФ не все люди, которые эвакуировались в более безопасные области Украины, имеют бумажные паспорта. Поэтому запускаем временный цифровой документ на период военного времени", - говорится в сообщении.

еДокумент будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах.

Напомним, ранее Национальный банк отменил некоторые ограничения для физических лиц. В частности, теперь украинские защитники имеют возможность открывать банковский счет на основании военного билета.

Напомним, в Нацбанке сообщили о бесплатных услугах для украинцев, что изменилось

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