У мережі вирішили створити спеціальну інструкцію з правилами евакуації, яка повинна допомогти громадянам забезпечити собі більшу безпеку, ніж прості хаотичні збори. Таку інструкцію почали створювати, на підставі того, що було помічено на Київському вокзалі в останній тиждень.
"Настійного рекомендую матусям з дітьми (а також бабусям/дідусям), які вирішили евакуюватися з блокадних міст не брати з собою валізи. Постарайтеся все найнеобхідніше вмістити в рюкзак.
Через великі скупчення людей (особливо на етапі посадки в поїзд) сильно почастішали випадки втрат дітей своїми батьками. І добре, коли це присходит по периметру вокзалу, коли є хоч якийсь шанс знайтися, але вже зафіксований не один випадок, коли мамі вдавалося проштовхнути свою дитину в поїзд, що минає, але через валізу не вдавалося сісти самій.
Був випадок, коли таким чином поїхали до Львова аж троє дітей, тому що поки мама намагалася затягнути в поїзд, що минає, свою валізу, діти вже перебували у вагоні.
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Друзі, зрозумійте, натовп має серйозну руйнівну силу, в натовпі рахунок йде на мілісекунди. І, вирушаючи на вокзал, перш за все не випускайте з уваги своїх дітей, а потім вже турбуйтеся про сумки і валізи.
Та й взагалі я рекомендую брати з собою тільки воду, документи, готівкові гроші, телефон/комп'ютер, зарядки до них і життєво необхідні ліки. Все інше, абсолютно все, що може знадобитися вам або вашій дитині (навіть памперси) можна отримати в будь-якому з волонтерських пунктів допомоги, розміщених на вокзалах, кордонах або в центрах біженців, куди ви прямуєте. Перевірено особисто!» - сказано під спеціальним кадром.
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