У мережі вирішили створити спеціальну інструкцію з правилами евакуації, яка повинна допомогти громадянам забезпечити собі більшу безпеку, ніж прості хаотичні збори. Таку інструкцію почали створювати, на підставі того, що було помічено на Київському вокзалі в останній тиждень.

"Настійного рекомендую матусям з дітьми (а також бабусям/дідусям), які вирішили евакуюватися з блокадних міст не брати з собою валізи. Постарайтеся все найнеобхідніше вмістити в рюкзак.

Через великі скупчення людей (особливо на етапі посадки в поїзд) сильно почастішали випадки втрат дітей своїми батьками. І добре, коли це присходит по периметру вокзалу, коли є хоч якийсь шанс знайтися, але вже зафіксований не один випадок, коли мамі вдавалося проштовхнути свою дитину в поїзд, що минає, але через валізу не вдавалося сісти самій.

Був випадок, коли таким чином поїхали до Львова аж троє дітей, тому що поки мама намагалася затягнути в поїзд, що минає, свою валізу, діти вже перебували у вагоні.

Друзі, зрозумійте, натовп має серйозну руйнівну силу, в натовпі рахунок йде на мілісекунди. І, вирушаючи на вокзал, перш за все не випускайте з уваги своїх дітей, а потім вже турбуйтеся про сумки і валізи.

Та й взагалі я рекомендую брати з собою тільки воду, документи, готівкові гроші, телефон/комп'ютер, зарядки до них і життєво необхідні ліки. Все інше, абсолютно все, що може знадобитися вам або вашій дитині (навіть памперси) можна отримати в будь-якому з волонтерських пунктів допомоги, розміщених на вокзалах, кордонах або в центрах біженців, куди ви прямуєте. Перевірено особисто!» - сказано під спеціальним кадром.

Раньше примадонна російської естради Алла Пугачова, яка нещодавно покинула свою країну, несподівано відповіла на свою нібито еміграцію. У своєму Instagram зірка опублікувала відео, в якому показала радість якогось священика через її від'їзд, а потім прокоментувала його слова.

Нагадавши, Королева слідом за Пугачовою втекла з Росії: стало відомо, куди могла виїхати зірка.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк іронічно висміяла "успіхи" окупантів в Україні:"поки нічого не робіть".

Також Politeka писала, що В оточенні Путіна розкол, з'явилися подробиці: "вже шість олігархів...".