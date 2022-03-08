Про перспективи проведення ЗНО в умовах воєнного стану, а також можливі альтернативні іспити розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в коментарі УП.
Вакуленко вважає, що під час війни проведення ЗНО є неможливим.
Суттєвою перепоною є те, що в Україні на сьогодні, за повідомленням МОН, понад 200 закладів освіти серйозно пошкоджені або зруйновані. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала вся інфраструктура країни, зокрема пошкоджено дороги.
Також багато випускників виїхали з країни або ж переїхали до інших міст.
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Питання проведення чи не проведення ЗНО вирішує не УЦОЯО.
"Проведення ЗНО регламентується вищими нормативними документами. Так, ЗНО – це оцінювання, про яке йдеться в ЗУ "Про освіту", Умовах прийому до закладів вищої освіти України в інших нормативних документах. Представники Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти, освітян з різних регіонів країни будуть обговорювати це питання, коли завершаться бойові дії", – зазначила Тетяна Вакуленко.
Як альтернативу ЗНО можуть розглядати
- класичні вступні іспити.
- відтермінування вступної кампанії, внесення змін до переліку вступних ЗНО або до їхньої кількості.
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