Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о впечатляющих результатах работы украинской авиации 10 марта.
Отмечается, что бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил, при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанесла сокрушительный удар по двух больших колоннах техники российских оккупантов.
По предварительной информации – это целый полк десантных войск рф с полным комплектом техники: танки, БМП, «Грады» и др.
Также 10 поражений воздушных целей оккупантов.
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Добавим, за данным Генштаба ВСУ потери противника за сутки составили: личного состава - 266, танков - 18, ББМ - 60, артиллерийских систем - 2, РСЗО - 2, средств ПВО - 2 и автомобильной техники - 32.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 11 марта ориентировочно составили: свыше 12 000 человек личного состава, 353 танков, 1165 боевых бронированных машин, 125 артиллерийских систем, 58 РСЗО, 31 ед средств ПВО, 57 самолетов, 83 вертолеты, 558 единиц автомобильной техники, 3 корабли /катера, 60 цистерн с ГСМ, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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