У ніч на 11 березня російські окупанти обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради (Сумська область).
Про це повідомив у своєму Telegram голова Сумської обласної державної адміністрації-керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Загинули двоє місцевих мирних жителів: Василь Маслюк (приліт у двір) і Валерій Суханов (осколкове поранення)", – йдеться в повідомленні.
Дмитро Живицький також підкреслив, що сьогодні в Сумській області "зелених коридорів" немає.
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