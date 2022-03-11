У ніч на 11 березня російські окупанти обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради (Сумська область).

Про це повідомив у своєму Telegram голова Сумської обласної державної адміністрації-керівник Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Загинули двоє місцевих мирних жителів: Василь Маслюк (приліт у двір) і Валерій Суханов (осколкове поранення)", – йдеться в повідомленні.

Дмитро Живицький також підкреслив, що сьогодні в Сумській області "зелених коридорів" немає.

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