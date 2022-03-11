В Министерстве социальной политики рассказали, на сколько выросли пенсии украинцев с 1 марта.

Соответствующая информация появилась в Телеграм-канале ведомства.

Несмотря на ситуацию в стране, с 1 марта в Украине состоялось запланированное повышение пенсий. В частности, выросли выплаты почти полумиллиона военных пенсионеров. В среднем их пенсии были повышены на 787 гривен, рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Она уточнила, что речь идет о пенсионерах, выплаты которым назначались по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц».

В частности, 368 333 военных пенсионеров, которые получают пенсии за выслугу лет, стали получать больше на 837 гривен.

Еще для 39 235 военных пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности, размер выплат вырос в среднем на 995 гривен.

79 228 украинцев, получающих пенсии по потере кормильца, стали получать на 451 гривну больше.

Отметим, что ранее в правительстве заверили, что украинцы продолжат получать социальную помощь от государства, несмотря на ситуацию в стране.

Напомним, Денис Шмыгаль рассказал о международной поддержке и посевной.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, что будет с льготами, субсидиями и денежной помощью.

Также Politeka писала, что стало известно, откуда Украина возьмет деньги на выплату зарплат, пенсий и соцпомощь.