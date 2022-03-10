Как пишет Politeka.net, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга рассказал о международной финансовой и гуманитарной поддержке США и Европы, призвал бизнес возвращаться к работе и вставать на военные рейки экономики, а также заговорил о грядущей посевной кампании в Украине.

"15 дней в Европе идет война, которой не было со времен Второй мировой войны. Вчера, после сброса бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе, весь мир в очередной раз убедился, что Россия не просто агрессор. Россия – это государство-террорист.

Украина победит в этой войне! Наша главная задача сделать так, чтобы приблизить эту победу. В этом нам помогает весь цивилизованный мир, который сейчас сплотился вокруг Украины. И речь идет не только о правительствах стран, но и о простых людях по всему миру, и о компаниях, работающих по всему миру", - заверил премьер-министр Украины.

Международная поддержка

Палата представителей Конгресса США одобрила экстренный пакет помощи Украине в размере 13,6 млрд. долларов. Это средства, которые будут направлены на усиление нашей армии, гуманитарную помощь и поддержку украинцев.

"Мы благодарны нашим американским друзьям за столь серьезную поддержку. Так же как мы благодарны нашим друзьям и странам-партнерам по всему миру за изоляцию Российской Федерации. Мы благодарны компаниям, покинувшим российский рынок. Мы благодарны лидерам Евросоюза за очередной пакет санкций против РФ. Агрессор почувствовал, что мир против него. И дальше будет только хуже", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

В ближайшие дни страны Европейского Союза рассмотрят вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Этот вопрос станет одним из определяющих в истории Европы и Европейского Союза на годы вперед. Мы, конечно, ожидаем этого с нетерпением от наших европейских партнеров.

"Поэтому мы обращаемся с призывом не только к европейским лидерам, но и ко всем гражданам большой Европы: поддержите Украину сейчас. Украина заслужила право стать членом Европейского Союза. Граждане стран-членов ЕС должны громко сказать свое слово, чтобы у ваших правительств не осталось никаких сомнений в том, какое решение они должны принять", - заметил Шмигаль.

Военная экономика и посевная кампания

Вместе со всем миром мы продолжаем ковать нашу победу. Для этого экономика Украины становится на военные рельсы. Энергетическая сохранность и работа критической инфраструктуры. Оборонно-промышленный комплекс. Агропромышленный комплекс. Логистика. Успешная работа этих секторов – это тоже неотъемлемые составляющие нашей победы.

По словам Дениса Шмыгаля, сейчас одна из главных задач правительства – проведение посевной в тех регионах нашей страны, где нет активных боевых действий. Приоритет – продовольственные культуры.

"Мы активизировали нашу работу с аграриями в этом направлении, чтобы Украина полностью обеспечила себя необходимым количеством продовольствия. Предстоит возобновить ​​работа предприятий пищевой промышленности в тех областях, которые сейчас находятся не на передовой", — отметил глава Кабмина.

Также премьер-министр обратился к бизнесу с призывом возобновлять производства, где это возможно, и возвращать работников.

Шаги украинского правительства

Государство, в свою очередь, выполняет свою работу. Сегодня правительство увеличило расходы резервного фонда государственного бюджета на 50,8 млрд грн. Это позволит в условиях военного состояния оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны.

В течение марта на пенсионные выплаты уже направлено 38,3 млрд. грн. Только за последние два дня правительство профинансировало 13,9 млрд грн. на выплату пенсий.

Также сегодня утвердили порядок использования уже анонсированного єДокумента. Его можно будет сгенерировать в приложении и на портале "Дія".

єДокумент будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, подтверждать при необходимости свою личность.

"Шаг за шагом мы остановим агрессора и освободим оккупированные территории. И каждый на своем месте должен делать все, чтобы приблизить этот день. Слава украинцам! Слава Украине!", – подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним, Транш от МВФ, регистрация потерянного имущества в "Дії", возобновление документов: главные тезисы брифинга Шмыгаля.

Как сообщала Politeka, "Все вы герои, потому что…": премьер Шмыгаль обратился к украинцам на 13-й день войны.

Также Politeka писала, что Местным властям поручили контролировать цены на самое необходимое: что в Украине больше не должно дорожать.