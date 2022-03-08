Украинцы продолжат получать льготы, субсидии и денежные пособия даже если органы соцзащиты перестанут работать из-за боевых действий.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Марины Лазебной.

Министр заявила, что сейчас российские оккупанты всячески стараются вызвать гуманитарную катастрофу в Украине.

«Не дождутся, мы будем находить новые и новые способы, как обеспечить поддержку людям», - заявила Лазебная.

Она уточнила, что правительство приняло наработанный Минсоцполитики механизм, который позволит начислять и выплачивать денежную помощь украинцам даже в условиях, когда органы социальной защиты не могут работать в населенном пункте из-за боевых действий.

В случаях, когда военные действия не будут позволять органам социальной защиты работать на местах, Минсоцполитики будет обеспечивать финансирование на центральном уровне в соответствии с имеющимися реестрами получателей и процедурами защищенного информационного обмена, которые являются основой Единой информационной системы социальной сферы, говорится в сообщении ведомства.

Министерство будет направлять деньги в АО Ощадбанк, который, в свою очередь, обеспечит их перечисление получателям. Гражданам, которые ранее получали выплаты через АО Ощадбанк, деньги будут поступать на банковские счета. Для тех украинцев, которые получали выплаты через Укрпочту, АО Ощадбанк будет проводить денежные переводы через международную платежную систему MY TRANSFER.

Для получения такого перевода граждане должны будут обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальным налоговым номером) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины. Сделать это можно в течение 60 календарных дней со дня зачисления переводов.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, когда украинцам начнут выплачивать пенсии.

Как сообщала Politeka, на Днепропетровщине резко сократилось количество получателей субсидий.

Также Politeka писала, что семьям в Украине придется отчитываться за доходы.