В СБУ поведали интересную историю, потрясающую своим цинизмом
О том, что "сыночек", оставшийся во временно оккупированном Крыма, вопреки родственным максимально близким родственным связям, все же бомбит самолетом собственную мать, проживающую в Полтавской области, на своей странице в социальной сети Facebook, рассказала
Как отмечают в СБУ, похоже, что такое безумие является "нормой жизни" для путинских солдат, поскольку этот пилот не видит никаких преступных действий в приказе бомбить мирное население Украины.
Особенно странно, что этому "заботливому" сыну известно - его родители проживают фактически в центре Украины, в городе Кременчуг Полтавской области.
Безусловно, сложно понять эмоциональное состояние его родителей, которые каждый день слышат гул самолетов, и просыпаются от тревожных сирен, понимая, что именно их сын-пилот сейчас атакует Украину.
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Впрочем, длилось это недолго - самолет оккупантов сбит 5-го марта над Николаевом, а этот пилот находится в плену, о чем мать вынуждена была узнать из украинских новостей. Сейчас пожилой женщине очень стыдно, что она так и не смогла воспитать достойного человека.
На данный момент с этим "орком", незнающим родства, беседуют следователи и контрразведчики СБУ, а откровения матери пилота доступны чуть ниже, на небольшом видео.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Международный криминальный суд, возможно, заставит Путина ответить за все военные преступления.
Также ранее мы информировали о том, что под Харьковом сбит еще один вертолет РФ.
А до этого наш портал сообщали о том, что российский оккупант пожаловался, что их в Украине уничтожает ВСУ.