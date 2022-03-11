Очередной перехват телефонного разговора российского оккупанта появился в сети. Рашист пожаловался, что война в Украине более жестокая, чем была в Сирии.

Захватчики постоянно попадают под обстрелы, но сами отстреливаться не могут, так как не видят противника.

"Бл***, честно, если это, не рвись сюда на***, дядь. Бл***, ну х** знает, на убой отправляют нах***. Это не Сирия, них** бл***. Потому что тут нах** бл*** ну долбят почти каждый день, а мы их не можем найти, потому что ни сил, ни средств нах**", – пожаловался оккупант.

Он добавил, что украинские бойцы гоняют россиян как щенков. Оккупанты последнюю неделю спали в лесу.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

У сбитых российских летчиков не раскрываются парашюты: украинские разведчики назвали причину

Заблокирован с женой в подвале: знаменитый украинец нуждается в срочной помощи

Попытка бегства сына и внука Софии Ротару из Украины: выяснились любопытные подробности

"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Показать еще

Напомним, украинская авиация уничтожила целый полк российских десантников.

Как сообщала Politeka, солдаты РФ обстреляли дома на Сумщине, погибли мирные жители.

Также Politeka писала, в "Дие" появится новый важный документ, как его получить.