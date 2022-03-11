Солдат жалуется, что украинская армия уничтожает их каждый день, а орки ничего не могут сделать, потому что у них нет ни сил, ни средств.

Очередной перехват телефонного разговора российского оккупанта появился в сети. Рашист пожаловался, что война в Украине более жестокая, чем была в Сирии.

Захватчики постоянно попадают под обстрелы, но сами отстреливаться не могут, так как не видят противника.

"Бл***, честно, если это, не рвись сюда на***, дядь. Бл***, ну х** знает, на убой отправляют нах***. Это не Сирия, них** бл***. Потому что тут нах** бл*** ну долбят почти каждый день, а мы их не можем найти, потому что ни сил, ни средств нах**", – пожаловался оккупант.

Он добавил, что украинские бойцы гоняют россиян как щенков. Оккупанты последнюю неделю спали в лесу.

Напомним, украинская авиация уничтожила целый полк российских десантников.

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