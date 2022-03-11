Кремль обязательно ответит за бомбежку гражданских объектов в Украине

О том, что отношение мирового сообщества к властям РФ после всех последних трагических событий в нашей стране, изменится кардинально, в интервью телеканалу "TF1", заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Жозеп Боррель.

По словам Борреля, авиаудар по гражданским объектам в Мариуполе, без сомнений, является военным преступлением, однако дело не только в этих больницах. В частности, страна-агрессор попросту не в состоянии захватывать украинские города по причине мощнейшего сопротивления. По этой причине, Кремль поступает также, как до этого в Сирии или Чечне - бомбит.

Кроме того, из-за низкой квалификации командного состава российской армии, оккупанты, в значительной степени, нацелены на ведение дистанционной войны, и поэтому беспорядочно обстреливают и бомбят то госпиталь, то улицы, то жилые дома.

Также, на заданный вопрос о том, грозит ли Путину за совершение указанных преступлений, какая-либо ответственность в Международном криминальном суде, Боррель отметил - "такая вероятность есть", "по тем признакам, что мы наблюдаем, будет достаточно причин для того, чтобы это произошло".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ВСУ освободили сразу 5 населенных пунктов.

Также ранее мы информировали о том, что "ватники" затравили беременную украинку из Мариуполя.

А до этого наш портал сообщали о том, что Кремль решил отправить сирийцев на войну с Украиной.