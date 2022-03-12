Как пишет Politeka.net, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что с понедельника, 14 марта, образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях по стране. Это в первую очередь касается тех регионов, где не идут активные боевые действия.
"Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно, и ситуация с безопасностью это позволяет. На сегодняшний день, образовательный процесс с понедельника должен начаться как минимум в 14 областях", - сказал он.
По его словам, в остальных областях принимают решения о дальнейших действиях с учетом ситуации в стране.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты атаковали центр Киева дроном-камикадзе со взрывчаткой: появились кадры с места ЧП
Главное за ночь: обстрел больницы, пожар на нефтебазе под Киевом и подробности захвата ЗАЭС
Повышение пенсий с 1 марта: в Минсоцполитики пояснили, кому добавили почти тысячу гривен
Тине Кароль досталось от острой на язык Насти Приходько: "Переобуваешься сейчас ты"
Напомним, 600 российских морпехов отказались воевать в Украине: появилось видео допроса пленника.
Как сообщала Politeka, "Мы перемололи треть войска противника": Арестович сообщил приятные новости с фронта.
Также Politeka писала, что Президент Франции Макрон ведет переговоры с Путиным и Шольцем: что известно.