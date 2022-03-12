Как пишет Politeka.net, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что с понедельника, 14 марта, образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях по стране. Это в первую очередь касается тех регионов, где не идут активные боевые действия.

Сергей Шкарлет, МОН

"Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно, и ситуация с безопасностью это позволяет. На сегодняшний день, образовательный процесс с понедельника должен начаться как минимум в 14 областях", - сказал он.

По его словам, в остальных областях принимают решения о дальнейших действиях с учетом ситуации в стране.

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