Как пишет Politeka.net, со ссылкой на Agence France-Presse, президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонные беседы с президентом РФ и немецким канцлером Олафом Шольцем. Однако, подробности этих переговоров пока не разглашаются.
Ранее перед началом саммита лидеров ЕС в Версале Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента страны-оккупанта Путина, которые он предъявляет к прекращению войны в Украине. По его словам, сейчас переговоры с Путиным не имеют никакого результата.
"Но сегодня я смотрю на факты, и факты таковы: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы ", – добавил французский лидер.
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