В медицинских учреждениях Беларуси лечат большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ.

Оперативную информацию по состоянию на 06.00 13 марта относительно российского вторжения сообщил Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Началась восемнадцатая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, осуществляет обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

Морально-психологическое состояние войск противника, который принимал участие в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов по выполнению приказов.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы накопленные для граждан Республики Беларусь - около 2/3 резерва перенаправлено на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки было уничтожено два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

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