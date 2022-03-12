Окупанти намагаються закріпитися на захоплених раніше місцях.

Як пише Politeka.net, Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebok повідомив нову інформацію про російське вторгнення. Повідомляється, що у зв'язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, окупанти змушені змінити тактику.

Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не здатен забезпечити свої підрозділи паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо.

Також повідомляється, що зараз збільшилася кількість випадків спроб самостійно повернутися на територію Російської Федерації. Майже в усіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають.

Противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах і аеродромах, цинічно нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

На Волинському напрямку зберігається загроза диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному і північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону і морського узбережжя.

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