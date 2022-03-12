На сьогоднішній ранок можна сказати, що на найбільших напрямках противник виснажив свої атакуючі угруповання .

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про нові перемоги ЗСУ у боротьбі з російськими загарбниками. Про це він сказав у ході брифінгу 12 березня, передає Politeka.net.

«Є приємні новини. На сьогоднішній ранок можна сказати, що на найбільших напрямках противник виснажив свої атакуючі угруповання і стає в оборону. Це стосується Київського напрямку, Чернігівського, Сумського, Харківського, південного напрямку, де окремі сили противника намагаються просуватися, але гинуть під нашими ударами», - сказав радник голови ОП.

Разом з тим «найбільш болючою точкою» на сьогодні Арестович назвав зону ООС.

За даними українського командування, понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував в Україні з 24 лютого. При цьому вже понад 30з них вже знищено, або виведено з ладу. «Тобто ми перемололи третину війська противника», - зазначив Арестович.

«Зараз противник намагається зішкрібати резерви десь там з миротворців на Кавказі, з «ЛНР», з «ДНР» так званих, проводячи часткову мобілізацію. Він намагається створити угруповання 10-15, до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути їх знову на фронт, намагаючись переломити ситуацію. Але ми розуміємо, якщо ми перемололи тут елітні підрозділи, то ця «змазка для штика» взагалі небоєздатна», - заявив радник голови ОП.

Арестович також зазначив, що за даними розвідки, в російському військово-політичному керівництві залишилося лише дві людини, які виступають за продовження війни. Це Путін та міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

«Ми розуміємо, що російське керівництво і суспільство усвідомлює наслідки поразки на полі бою від української армії і сил спротиву, і економічної катастрофи, яку забезпечив колективний Захід і світ», - сказав Арестович.

«Стратегічний перелом, про який казав президент вчора, настав. Ми можемо не боятися, ми можемо бути сповненими надії. Але варто розуміти, що стратегічний перелам не означає ще кінця війни», - зазначив Арестович.

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