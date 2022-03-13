На Паралимпийских играх 2022 года разыграли 78 комплектов наград в шести видах спорта, Украина была представлена лишь в двух из них - парабиатлоне и лыжных гонках.

В Пекине (Китай) завершились XIII зимние Паралимпийские игры, которые стали триумфальными для сборной Украины.

В общекомандном зачете Украина заняла второе место. На счету наших спортсменов 29 медалей – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Такой высокий результат украинские паралимпийцы показали впервые в истории.

Сборную Украины в двух видах спорта (биатлоне и лыжных гонках) представляли 29 спортсменов: 20 паралимпийцев (13 - с поражением опорно-двигательного аппарата, 7 - с поражением зрения) и 9 спортсменов-лидеров (гайдов).

Чемпионы и призеры Паралимпийских игр-2022:

Оксана Шишкова - 3 «золота», 2 «серебра»

Григорий Вовчинский - 2 «золота», 1 «серебро», 2 «бронзы»

Виталий Лукьяненко - 2 "золота", 1 "серебро"

Людмила Ляшенко - 1 «золото», 1 «серебро», 1 «бронза»

Александра Кононова - 1 «золото», 1 «серебро»

Александр Казик - 1 «золото», 1 «серебро»

Анатолий Ковалевский - 1 «золото», 1 «серебро»

Дмитрий Суярко - 1 «золото», 3 «бронзы»

Ирина Буй - 1 «золото», 1 «бронза»

Василий Кравчук - 1 "золото"

Тарас Радь- 2 "серебра", 1 "бронза".

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2022 из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.

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