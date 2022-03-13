В Пекине (Китай) завершились XIII зимние Паралимпийские игры, которые стали триумфальными для сборной Украины.
В общекомандном зачете Украина заняла второе место. На счету наших спортсменов 29 медалей – 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Такой высокий результат украинские паралимпийцы показали впервые в истории.
Сборную Украины в двух видах спорта (биатлоне и лыжных гонках) представляли 29 спортсменов: 20 паралимпийцев (13 - с поражением опорно-двигательного аппарата, 7 - с поражением зрения) и 9 спортсменов-лидеров (гайдов).
Чемпионы и призеры Паралимпийских игр-2022:
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Оксана Шишкова - 3 «золота», 2 «серебра»
Григорий Вовчинский - 2 «золота», 1 «серебро», 2 «бронзы»
Виталий Лукьяненко - 2 "золота", 1 "серебро"
Людмила Ляшенко - 1 «золото», 1 «серебро», 1 «бронза»
Александра Кононова - 1 «золото», 1 «серебро»
Александр Казик - 1 «золото», 1 «серебро»
Анатолий Ковалевский - 1 «золото», 1 «серебро»
Дмитрий Суярко - 1 «золото», 3 «бронзы»
Ирина Буй - 1 «золото», 1 «бронза»
Василий Кравчук - 1 "золото"
Тарас Радь- 2 "серебра", 1 "бронза".
Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде-2022 из-за полномасштабного военного вторжения в Украину.
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