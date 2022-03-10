Легендарний футбольний тренер Микола Павлов не зміг підібрати цензурних слів, щоб описати своє ставлення до російської армії. Їх звірства і цинізм викликали у нього чималу злість. Про це Павлов розповів в інтерв'ю виданню "Футбол 24".
"Це нелюди, просто, б***ь, нелюди. Я не вірю, що вони нічого не знають. Я гордий українцями! На жаль, я вже не в тому віці, зброю в руки не беру, але щиро переживаю за наших бійців, які здійснюють справжній подвиг", - зазначив Микола Павлов.
Він додав, що допомагає знайомим з евакуацією. Крім того тренер вірить і сподівається на справедливе покарання російських злочинців.
Нагадаємо, Ярмоленко пройшовся по мовчазній позиції російських футболістів.
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