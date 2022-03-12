Знаменитий український футболіст і колишній тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко дуже переживає за своїх рідних.

Знаменитий український футболіст Андрій Шевченко розповів, що його мама і сестра зараз знаходяться у себе вдома в Києві, пише SkySports.

Володар "Золотого м'яча" зазначив, що намагався умовити рідних виїхати, але зараз це складно зробити, навіть якби вони погодилися.

"Гуманітарні коридори зазнали нападу з боку російських солдатів. Якби моя мати і сестра спробували виїхати, я думаю, це було б більш небезпечно для них", – сказав Шевченко.

Тим часом, рідні знаменитого футболіста взяли в себе вдома дві сім'ї з Бучі, які змушені були залишити своє місто через постійні обстріли російських загарбників.

"Боїв було багато. Моя мама і моя сестра прихистили в своєму будинку в Києві дві сім'ї, які були змушені тікати з сусіднього міста Буча – вони були в жахливому стані. Вони друзі моєї сестри і п'ять днів жили під землею в підвалі. У тому районі були страшні бомбардування. Буча і прилеглі Ірпінь і Гостомель - я добре знаю ці міста. Вони повністю зруйновані. Будівель не залишилося", - зазначив футболіст.

Андрій Шевченко додав, що коли був молодим гравцем, їздив у Бучу тренуватися.

"Це жахливо", - сказав він про нинішню ситуацію.

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