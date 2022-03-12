Як пише Politeka.net, український боксер Олександр Усик записав відеозвернення до українців, в якому закликав усіх молитися, а також розповів про брехню з боку росіян.

Олександр зазначив, що триває 17-й день війни Росії проти України, а також розповів про те, як рашисти рівняють із землею українські міста і вбивають мирних людей. Однак, боксер запевнив усіх, що українці неодмінно відбудують міста своєї улюбленої і красивої країни. Також Усик закликав українців молитися.

"Ми на своїй землі! На своїй православній українській землі! Ми відбудуємо нашу Україну! Ми вкладемо всі кошти, які у нас є для відновлення нашої красивої і квітучої неньки. Дорогі друзі! Ще раз хочу сказати кожному українцю, який став на захист своєї країни, велике спасибі. Будь ласка, моліться Господу Богу за свою країну і свої душі", - звернувся Усик до українців.

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