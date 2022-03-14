Не дожил до еще одного дня рождения ровно 7 дней.

Ушел из жизни известный актер Уильям Херт, в последнее время ставший звездой "Marvel"

О трагической новости, касающейся причин внезапной смерти актера, изданию " Deadline ", сообщил сын Уильяма Херта.

Как стало известно, Уильяму был только 71 год, и смерть настигла его в это воскресенье, 13-го марта. Актер с 2018-го года страдал от рака предстательной железы, который позднее, из-за распространившихся метастаз, перешел и на костную ткань.

Особая трагедия в том, что Херт ровно неделю не дожил до своих 72 лет, которые его семья планировала отметить 20-го марта. Впрочем, как сообщают члены семьи актера, Уильям ушел из жизни во сне, не страдая какими-либо болями, и с ним в этот печальный момент находились только самые близкие люди.

Напомним - дебют Херта в кино состоялся в 1980-м году: после его игры в "Жаре тела"(1981-й год), актера стали воспринимать как некий секс-символ. Впрочем, наибольшую популярность Херт обрел после того, как сыграл гея-заключенного, в драме "Поцелуй женщины-паука"(1985-й год), за которую удостоился награждения премиями "Оскар" и BAFTA, и получил приз "Каннского кинофестиваля" как лучший актер.

Позднее Херта множество раз выдвигали на "Оскар": за фильмы "Дети Малого бога"(1986-й год), "Теленовости"(1987-й год) и "Оправданная жестокость"(2005-й год).

С приходом 21-го века, новую волну популярности Уильяму принесли съемки в серии фильмов от студии "Marvel": роль Тадеуша Росса в "Невероятном Халке", "Первом мстителе: Противостояние", "Мстителях: Война бесконечности", "Мстителях: Финал" и "Черной вдове".

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