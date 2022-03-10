Александр Пономарев подшутил над требованиями главы МИД России Сергеем Лавровым, который встретился с украинским главой МИД Дмитрием Кулебой в Турции.

Как пишет Politeka.net, Украина 14-й день защищается от российской оккупации. Сегодня, 10 марта, главы МИД Украины и России встретились в Турции. Певец Александр Пономарев решил подшутить над Россией, из которой недавно ушла сеть ресторанов "МакДональдз".

"Еще раз повторите ваши требования?", - был подписано фото Дмитрия Кулебы.

"Даблчиз, картофель по-селянски, кола без льда", - были написаны требования на фотографии с Лавровым.

"Немного юмора в ленту! Спасибо МакДоналдс за позицию!", - написал Пономарев.

Влад Яма тоже разместил эту картинку.

"Я привезу!", - подписал звезда публикацию у себя в сторис.

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