Звезда сериала «След» и бывший участник шоу «Танці з зірками» Алексей Суровцев поделился в Инстаграм кадрами своего дома, который попал под обстрел российских оккупантов, сообщает Politeka.net.
Ранее Суровцев сообщил, что его дом попал под обстрел. Все люди остались живы, однако в некоторых квартирах начался пожар. Жильцы смогли частично справиться с огнем сами, однако некоторые квартиры выгорели.
Суровцев поделился новым фото из одной из пострадавших квартир. На нем видно, что окно в помещении вырвано, а стены и пол сильно потрескались.
«Ужасные последствия обстрела в одной из квартир моего дома», - подписал снимок актер.
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Сейчас Суровцев занимается тем, что помогает найти животных, пропавших или оставленных хозяевами во время обстрелов. Актер признался, что получает сотни обращений от украинцев с просьбами о помощи, однако помочь может только единицам.
Напомним, известный украинский актер показал свой горящий дом после обстрела.
Как сообщала Politeka, известный украинский актер пришел на помощь в критической ситуации.
Также Politeka писала, что известный украинский актер-красавчик намекнул на свою готовность стать новым "Холостяком".