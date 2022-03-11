Мама известного украинского актера Паши Ли разыскивает своего сына, несмотря на предыдущие сообщения о его смерти.

Эмоциональным постом женщина поделилась на своей странице в Фейсбук.

6 марта Украину потрясла новость о гибели актера Паши Ли, который после начала войны отправился защищать свою страну. Свои соболезнования успели выразить многие коллеги артиста и простые украинцы.

Однако, мама Паши, судя по всему, до последнего не верит в гибель сына. 10 марта она поделилась новым постом, в котором выразила надежду на то, что он был ранен, но выжил.

«Я мама Ли Паши! Я обращаюсь с огромной умоляющей просьбой к жителям Ирпеня! Может, кто-то нашел или забрал из машины раненого моего сына? Дайте знать! Мой номер телефона: 097-434-89-28. Заранее благодарна», - написала женщина.

Украинцы отреагировали на ее пост.

«Помогите, пожалуйста, Марии!!! Кто-нибудь, добрые люди», «Только бы с ним было все хорошо. Господь убереги этого парня сохрани его живым и невредимым. Сил вам!», «Была информация, что погиб в Ирпене 6 марта. Дай Бог, чтобы это было ошибкой,» «Помоги Господи, чтобы нашелся и живой…Пашенька, мы тебя ждем», «Пожалуйста, Господи лишь бы был жив!», - пишут люди.

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