Стало известно, сколько людей пострадало от удара российских оккупантов по телебашне в Ровно
О том, что из-под обломков телебашни в Ровно, фактически уничтоженной вследствие вражеской бомбардировки, извлекли несколько человек, в эфире "
По словам Коваля, из-под завалов высвободили несколько пострадавших, и все они в относительно нормальном состоянии, то есть живы. Также, спасательные мероприятия все еще продолжаются.
Кроме того, всем уже понятно по какой причине осуществлена бомбежка: "орки" желают отрезать людей от действительно правдивой информации, включая связь с другими регионами.
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В Ровенской ОВА обещают экстренно восстановить как радио-, так и телевещание с этой башни, хотя большинство украинцев, проживающих в Ровенской области, предпочитают получать сведения, используя разнообразные приложения или через Интернет.
Стоит отметить, что пока, по причине разрушения этой телебашни, в регионе все еще не работает теле- и радиовещание.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Мелитополем разгромили много техники оккупантов.
Также ранее мы информировали о том, что над столицей Украины силы ПВО сбили крылатую ракету.
А до этого наш портал сообщали о том, какие направления в Киевской области наиболее опасны из-за действий "орков".