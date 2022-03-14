В Киеве силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатую ракету российских оккупантов. Ее остатки упали в Подольском районе столицы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Над Киевом сработала наша ПВО, сбили ракету, остатки упали на дом на Подоле. Спасибо нашим доблестным ПВО! Молодцы ребята", – написал Геращенко. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.
Позже появилась информация, что остатки сбитой Крылатой ракеты русских фашистов упали на Куреневку. В результате ее падения погиб один человек, шесть ранено.
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Напомним, на Киевщине пройдет очередной этап эвакуации: список направлений.
Как сообщала Politeka, снаряд попал в многоэтажку в Киеве.
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