Об уничтожении под Мелитополем в Запорожской области 200 единиц техники оккупантов сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким и советник главы МВД Антон Геращенко.

«200 единиц техники под Мелитополем, расфигаченой и взятой в окружение - это лучший подарок!!!! Слава ВСУ:)», - написал в своем Телеграм-канале Виталий Ким, который 13 марта отпраздновал 41-летие.

Отметим, советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона уточнил информацию об уничтожении вражеской колонны техники под Мелитополем в Запорожской области. По его словам, украинские военные уничтожили 50 единиц, а не 200.

"По предварительным данным, около 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как изначально сообщили. Сама колонна была 200. Когда посмотрели сколько уничтожено - четвертинка, 50, но и это очень хорошо, очень много. Это значит это подразделение ограничено", - заявил Арестович.

Напомним, оккупанты уничтожили мост между Запорожьем и Энергодаром: эвакуация людей невозможна

Как сообщала Politeka, захватчиков уничтожили при форсировании реки Ирпень: фото со спутника

Также Politeka писала, что ВСУ сбили еще несколько самолетов и вертолетов оккупантов: данные за сутки