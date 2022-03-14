Все разговоры о химической атаке со стороны Украины - очередная провокация РФ.

ВСУ обнаружили свидетельства того, что "русская орда" готовила химическую атаку

То, что наши военные получили доказательства указывающие на подготовку войсками РФ химической атаки против Украины, на своей странице в соцсети Facebook, информируют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности .

В частности, в оккупационном контингенте "орков" был, как минимум, один специалист-химик.

На прошлой неделе, после завершения боя с русскими войсками поблизости от населенного пункта Старомлиновка, в южном направлении от Больших Новоселок Донецкой области, среди документов уничтоженных оккупантов, найдено удостоверение офицера ВС России, на имя Афтаева Александра Викторовича, соответствующее весьма узкопрофильной специализации.

Согласно этим документам, до своей гибели в нашей стране, Афтаев проходил службу в в/ч 21222, приписанной к "Федеральному управлению по безопасному хранению и уничтожению химического оружия" в городе Пенза Российской Федерации. Кроме того, до отправки в Украину, Афтаев еще и закончил "Саратовский военный институт биологической и химической безопасности".

Таким образом, найденные документы только лишний раз подтверждают - Россия готовила очередной теракт против Украины, в этот раз - с применением химического оружия.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Одесской администрации обратились за помощью к жителям города.

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А до этого наш портал сообщали о том, что многострадальный Мариуполь показали с высоты птичьего полета.