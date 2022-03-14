Мариуполь, который испытывает беспощадных бомбардировок и обстрелов врага с первых дней войны показали на видео, снятом с высоты птичьего полета.

"Так сегодня выглядит Мариуполь с неба. Именно с этого весеннего, открытого для врага неба круглосуточно летят авиабомбы на некогда красивый приморский город. Остановить вражеских пилотов может только смерть. Потому что они знают, что уничтожают гражданских и продолжают это делать», — говорится в сообщении на странице отряда специального назначения "Азов".

Отметим, по состоянию на воскресенье, 13 марта, с начала вторжения России в Украину на Мариуполь было сброшено около 100 авиабомб, погибло уже 2187 мирных жителей. Такие данные обнародовал городской совет Мариуполя.

«Оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

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