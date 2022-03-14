Еще одна часть беженцев смогла покинуть осажденный Мариуполь
О том, что более 160 частных авто сегодня, 14-го марта, около 1 часа дня, выехали из Мариуполя, и сейчас продвигаются мимо Бердянска, в своем Telegram-канале, информирует пресс-служба
В частности, жители города перемешаются в соответствии с ранее утвержденным маршрутом "зеленого коридора": из Мариуполя в сторону села Мелекино, через село Портовское, к поселку городского типа Мангуш-Бердянск, далее к Токмаку, а финишируют - в Запорожье.
Также, уже известно - выехавшие на собственных автомобилях проехали Бердянск, и двигаются к Запорожью. Кроме того, свидетели подтверждают, что на данный момент в установленном гуманитарном коридоре соблюдается оговоренный "режим тишины".
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Прибывшим к месту назначения мариупольцам, немедленно окажут первую помощь, разместят, или помогут в дальнейшем размещении по адресу в Запорожье: улица Рекордная, 41(в помещении цирка).
Номера контактных лиц в Запорожье:
- Ремпель Андрей - 067-522-8018;
- Погребняк Юлия - 095-277-7111.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Мариуполь пережил около 100 авиаударов.
Также ранее мы информировали о том, что пострадавший Мариуполь показали с высоты птичьего полета.
А до этого наш портал сообщали о том, что Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО.