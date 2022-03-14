Курс гривны сейчас зафиксирован и стабилен. Об этом сказал глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы зафиксировали курс гривны, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил Марченко.

Также он призвал к возобновлению работы регионы, где не ведутся боевые действия.

"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - добавил чиновник.

Отметим, с момента начала боевых действий курс валют зафиксирован на уровне 24 февраля: за один доллар нужно заплатить 29,25 гривен, а за евро - 33,17 грн.

Добавим, в Национальной банке заявили, что после завершения военных действий регулятор в кратчайшие сроки вернется к политике плавающего образования курса.

Напомним, Нацбанк ввел старые ограничения по валюте: когда понадобятся документы

Как сообщала Politeka, за границей приняли почти 2,7 млн украинских беженцев: цифры ООН

Также Politeka писала, что в правительстве рассказали, что будет с субсидиями: кого коснется особый порядок получения льгот