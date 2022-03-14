Курс гривны сейчас зафиксирован и стабилен. Об этом сказал глава Министерства финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.
"Мы зафиксировали курс гривны, он стабилен. Думаю, мы его сохраним", - заявил Марченко.
Также он призвал к возобновлению работы регионы, где не ведутся боевые действия.
"Призываю весь бизнес, где нет боевых действий, открываться и работать. Очень важно, чтобы экономика страны продолжала работать", - добавил чиновник.
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Отметим, с момента начала боевых действий курс валют зафиксирован на уровне 24 февраля: за один доллар нужно заплатить 29,25 гривен, а за евро - 33,17 грн.
Добавим, в Национальной банке заявили, что после завершения военных действий регулятор в кратчайшие сроки вернется к политике плавающего образования курса.
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