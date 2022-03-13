По данным Организации объединенных наций уже почти 2,7 миллионы украинских беженцев от войны пересекли границу.

Как пишет Politeka.net, количество людей, бежавших из Украины после российского вторжения 24 февраля, сейчас составляет около 2,7 миллиона. Об этом сообщили в ООН в воскресенье, передает "ЕП".

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 2 698 280 людях, покинувших Украину по состоянию на воскресенье. Число беженцев выросло более чем на 100 700 от зафиксированного в субботу.

Согласно данным УВКБ ООН, Польша принимает больше всего украинских беженцев – причем 1 655 503 перешли границу со страной с момента вторжения.

Со своей стороны, польские пограничники заявили в воскресенье, что с начала войны зарегистрировали 1 675 000 человек, прибывших из Украины, сообщает агентство AFP. По состоянию на 12 марта Венгрия приняла 246 206 беженцев, Словакия – 195 980 человек.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в воскресенье опубликовало права украинцев, которые они получают вместе с "временной защитой" в странах ЕС, и рассказали, куда обращаться за защитой.

Напомним, Не статус беженства: как работает "временная защита" для граждан Украины в странах ЕС.

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