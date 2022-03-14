В банке-регуляторе вернулись к старым правилам, касающимся вывоза средств в иностранной валюте
То, что в НБУ обязали украинцев подтверждать операцию по снятию денег с банковского счета в ситуации, когда за границу хотят вывезти значительную сумму валюты, информирует
Предполагается, что подобные меры предотвратят вывод капитала в иные страны, и потому, учитывая выводы соответствующих органов госвласти, в Национальном банке приняли решение о возвращении требования, относительно предоставления пакета подтверждающей документации при перемещении валютных ценностей из Украины, если стоимость превышает 10 000 евро(в эквиваленте).
Таким образом, с воскресенья, 13-го марта, украинцы должны предъявлять справки из финансовых учреждений о снятии наличных средств с собственного счета/документы о приобретении банковских металлов.
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Также, следует декларировать прочие валютные ценности, если их стоимость более 10 000 евро(эквивалент), если их перемещают за границу(осталось без каких-либо изменений).
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в НБУ открыли специальный счет в поддержку ВСУ.
Также ранее мы информировали о том, что в Нацбанке сообщили, какие услуги будут бесплатными для украинцев.
А до этого наш портал сообщали о том, что Нацбанк ввел новые правила с 8-го марта.